Daily Crown | il principe Andrea ospitò Epstein Maxwell e Weinstein al Royal Lodge

Londra, 28 ott. (Adnkronos) - Il principe Andrea ospitò Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell e Harvey Weinstein al Royal Lodge, la sua residenza privata nel parco del Castello di Windsor. Il discutibile terzetto - riporta la Bbc - visitò la villa in occasione del ballo in maschera per il diciottesimo compleanno della figlia del fratello di re Carlo, Beatrice, nel 2006, due mesi dopo che negli Stati Uniti era stato emesso un mandato di arresto nei confronti di Epstein per violenza sessuale su minore. In precedenza era stato riferito che Epstein, Maxwell e Weinstein avevano visitato il Castello di Windsor per l'evento, ma non che fossero stati ospitati nella casa privata di Andrew, al momento in trattativa con i rappresentanti di re Carlo per lasciare la residenza di 30 stanze per la quale non paga alcun affitto. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Daily Crown: il principe Andrea ospitò Epstein, Maxwell e Weinstein al Royal Lodge

