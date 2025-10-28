Daikin a Castelsangiovanni ok dal Consiglio comunale
Via libera anche dal Consiglio comunale di Castelsangiovanni, nei giorni scorsi, al maxi insediamento di “Daikin” lungo strada del Colombarone, in località Barianella. Dopo l’ok del Consiglio provinciale all’accordo territoriale tra l’ente di via Garibaldi e il Comune di Castelsangiovanni, è. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
