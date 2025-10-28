Dai terminal ai nuovi accosti | le opere che cambieranno il volto del porto di Brindisi
BRINDISI - Una programmazione che tocca il dragaggio dei fondali, il completamento degli accosti per i traghetti e l’adeguamento delle infrastrutture per la Marina Militare: sono questi alcuni dei pilastri del piano di sviluppo del porto di Brindisi, illustrato in dettaglio dall'ingegnere. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Nuovi accosti a Sant’Apollinare e terminal a Costa Morena Ovest: le opere del 2026 previste dal Piano triennale - Via libera, da parte del commissario dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale Francesco Mastro, allo schema di Programma triennale dei Lavori pubblici 2026- Da quotidianodipuglia.it