Dai serramenti all’illuminazione Il centro sportivo Nei cambia look

Aria di cambiamenti per il Nei. Dopo anni di criticità strutturali, il centro sportivo di via Enrico da Monza si prepara a voltare pagina, con interventi che ne cambieranno volto e funzionalità. Nei giorni scorsi una determina comunale ha certificato la liquidazione di una parte dei lavori di efficientamento energetico già conclusi nel 2024: un tassello importante di un progetto più ampio che punta a restituire alla città un luogo sicuro, moderno e sostenibile. L’intervento – dal valore di 191.878 euro – ha portato all’installazione di un impianto fotovoltaico che riduce i costi energetici e le emissioni e di un avanzato sistema di domotica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

