Da una vita bruttissima a regina del web | la rinascita impossibile di Rita De Crescenzo ospite a Belve

Cultweb.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rita De Crescenzo è diventata un fenomeno social capace di conquistare oltre due milioni di follower, trasformandosi in una delle personalità più discusse e seguite del web italiano. La sua storia, raccontata nella prima puntata di Belve su Rai2, lo dimostra. Ma dietro i video virali e i siparietti comici si nasconde un passato di dolore, dipendenza e violenza che ha segnato profondamente la sua esistenza. Quando Francesca Fagnani le chiede come sia stata la sua infanzia, la risposta di Rita è secca e definitiva: “Bruttissima”. Una parola che racchiude trent’anni di droga e psicofarmaci, un’esistenza ai margini della società che sembrava non offrire vie d’uscita. 🔗 Leggi su Cultweb.it

da una vita bruttissima a regina del web la rinascita impossibile di rita de crescenzo ospite a belve

© Cultweb.it - Da una vita “bruttissima” a regina del web: la rinascita impossibile di Rita De Crescenzo (ospite a Belve)

Leggi anche questi approfondimenti

Laura Cremaschi, chi è la “Regina del Web” di Avanti un Altro: età, la laurea, la malattia, la vita privata e Instagram - Da stasera in tv, 20 gennaio su Canale 5, tutti i giorni dal lunedì alla domenica alle ore 18. Si legge su ilmessaggero.it

Laura Cremaschi, chi è la “Regina del Web” ospite di Verissimo: età, la laurea, la malattia, la vita privata e Instagram - Laura Cremaschi è ospite oggi a Verissimo su Canale 5. Da ilmessaggero.it

Laura Cremaschi, chi è la “Regina del Web” ospite di Verissimo: età, la laurea, la malattia, la vita privata e Instagram - Da grande appassionata di calcio, diventa sempre più seguita sui social, per ... Da ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Vita Bruttissima Regina Web