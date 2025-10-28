Da una vita bruttissima a regina del web | la rinascita impossibile di Rita De Crescenzo ospite a Belve

Rita De Crescenzo è diventata un fenomeno social capace di conquistare oltre due milioni di follower, trasformandosi in una delle personalità più discusse e seguite del web italiano. La sua storia, raccontata nella prima puntata di Belve su Rai2, lo dimostra. Ma dietro i video virali e i siparietti comici si nasconde un passato di dolore, dipendenza e violenza che ha segnato profondamente la sua esistenza. Quando Francesca Fagnani le chiede come sia stata la sua infanzia, la risposta di Rita è secca e definitiva: “Bruttissima”. Una parola che racchiude trent’anni di droga e psicofarmaci, un’esistenza ai margini della società che sembrava non offrire vie d’uscita. 🔗 Leggi su Cultweb.it

