Da The Boys a Andy Warhol | Antony Starr è irriconoscibile nelle foto del biopic su Basquiat
Si fa davvero fatica a riconoscere l'interprete di Patriota nei panni dell'icona della pop art, impegnata nelle riprese del biopic su Jean-Michel Basquiat intitolato Samo Lives Antony Starr, celebre soprattutto per il ruolo del supercattivo Patriota nella serie Prime Video The Boys, ha sostituito il mantello con una parrucca bianca e occhiali per interpretare l'artista Andy Warhol. Starr interpreterà l'icona della pop art in Samo Lives, un film biografico su Jean-Michel Basquiat di prossima uscita. Le immagini dal set del film mostrano la trasformazione di Starr, che si calerà in un ruolo molto diverso da Patriota, il personaggio narcisista, muscoloso e pericolosissimo di The Boys per cui è diventato famoso. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
