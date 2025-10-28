Da settembre 13 arresti a Torino per le vetrine spaccate

La Polizia di Stato ha arrestato un ventisettenne di origini romene e un italiano di quarantacinque anni per furto aggravato in concorso per le spaccate delle vetrine dei negozi. Poco dopo le quattro del mattino, su segnalazione della Centrale Operativa, una pattuglia dell’UPGSP della Questura di Torino è intervenuta in via Gramsci per un probabile . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Da settembre 13 arresti a Torino per le vetrine spaccate

