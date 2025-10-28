Da settembre 13 arresti a Torino per le vetrine spaccate

La Polizia di Stato ha arrestato un ventisettenne di origini romene e un italiano di quarantacinque anni per furto aggravato in concorso per le spaccate delle vetrine dei negozi. Poco dopo le quattro del mattino, su segnalazione della Centrale Operativa, una pattuglia dell’UPGSP della Questura di Torino è intervenuta in via Gramsci per un probabile . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

settembre 13 arresti torino13 arresti da inizio settembre durante i controlli rafforzati notturni a Torino: ultimo episodio questa mattina - TORINO – Su segnalazione della Centrale Operativa, una pattuglia della Polizia è intervenuta alle quattro di mattina in via Gramsci per un probabile furto in atto da parte di due persone. Secondo quotidianopiemontese.it

settembre 13 arresti torinoIn due mesi 13 arresti per furti con spaccata a Torino - L'ultimo caso in centro, dove due ladri sono fermati dalla polizia dopo aver distrutto la vetrina di un negozio con un tombino ed essere scappati col registratore di cassa ... Da rainews.it

settembre 13 arresti torinoAncora "spaccate" a Torino, 13 arresti in due mesi: l'ultimo colpo in pieno centro e con la solita tecnica del "tombino" - L'ultimo episodio risale al 21 ottobre scorso e ha portato all'arresto di due uomini, ma da inizio settembre le manette a Torino, per reati di fu ... Come scrive torinotoday.it

