Da Reware con il bonus docente puoi comprare un computer ricondizionato garantito e potente sempre con Windows 11!

I PC aziendali ricondizionali da Reware sono economici, potenti, duraturi, e inquinano di meno.Vengono venduti con spedizione gratuita e un anno di garanzia. Tutti i prodotti proposti da Reware possono essere acquistati con il bonus docente. Visita il negozio online e scegli il computer perfetto per te! Reware è una Cooperativa e Impresa Sociale riconosciuta . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

News recenti che potrebbero piacerti

Bonus docenti, il governo pensa al taglio: «Usato per comprare i frigoriferi». L'escamotage dei furbetti - Se in molti hanno usato diligentemente i soldi del bonus introdotto dal governo Renzi nel 2015, sono invece tanti quelli che (da Nord a Sud) hanno usato i 500 euro impropriamente: hanno acquistato ... corriereadriatico.it scrive

Bonus docenti, il governo pensa al taglio: «Usato per comprare i frigoriferi». L'escamotage dei furbetti - Gli insegnanti aspettano il contributo del governo che era previsto a settembre e che non è ancora stato elargito. Riporta leggo.it

Bonus scuola docenti: un prof di matematica può abbonarsi alla stagione concertistica? - In questi giorni i docenti della scuola stanno vedendo accreditarsi sul proprio conto i 500 euro del bonus formazione della Buona scuola di Renzi. Riporta it.blastingnews.com