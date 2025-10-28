Da Regione Lombardia fondi per il recupero ambientale del Lago di Sartirana

Dalla Regione arrivano fondi per il recupero ambientale del Lago di Sartirana.La giunta lombarda ha infatti approvato l’elenco dei beneficiari del bando destinato ai contributi per gli Enti gestori delle Riserve naturali. Il finanziamento sostiene interventi di manutenzione straordinaria. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

