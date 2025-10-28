Da quanto tempo lo sapevi | Re Carlo contestato fuori dalla chiesa dopo la la foto choc di Weinstein Epstein e Ghislaine Maxwell a una festa nel castello di Windsor

“Da quanto tempo sapevi di Epstein e di tuo fratello?”. Così, ieri, una voce tra la folla ha salutato re Carlo III durante una uscita pubblica in prossimità della cattedrale di Lichfield. Una parte importante della risposta, qualora fosse ancora necessario aggiungere prove, l’ha fornita questa mattina la Bbc pubblicando una foto che risale al 2006. In primo piano posano sorridenti Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein e, sulla destra, Ghislaine Maxwell. Sono tutti v estiti a festa, un po’ anche carnevaleschi, con la ricca ereditiera inglese che porta sul volto una maschera con le piume rosse, l’amico, fidanzato e pedofilo americano, una divisa in stile “Ufficiale e Gentiluomo” ed il produttore cinematografico, condannato a 16 anni di carcere per stupro e accusato di molestie ai danni di numerose attrici, un elegante frac con il papillon bianco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

