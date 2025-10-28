Da McDonald’s sessanta pasti caldi alla parrocchia dell’Alberino
L’Arcidiocesi di Siena annuncia che da oggi riprenderà la distribuzione settimanale di 60 pasti caldi donati a favore della parrocchia San Francesco all’Alberino a Siena, dal McDonald’s di viale Toselli. Il team di lavoro del ristorante fast food si occuperà della preparazione dei pasti, ritirati e distribuiti poi alla Caritas della Parrocchia dell’Alberino. I giorni di distribuzione saranno il martedì e il mercoledì: trenta pasti al giorno, per un totale di sessanta a settimana, fino ai primi di dicembre 2025. "Un semplice gesto – spiega don Massimo Meioli, parroco di San Francesco all’Alberino – che dona una speranza a chi è in difficoltà, grazie alla generosità e alla sensibilità di tutto lo staff di McDonald’s di viale Toselli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
SIENA, DA DOMANI 60 PASTI A SETTIMANA DA MCDONALD’S PER I PIU' FRAGILI ALLA PARROCCHIA DELL’ALBERINO Da domani riprenderà la distribuzione di 60 pasti caldi donati (a settimana) a favore della parrocchia san Francesco all’Alberino a Sie - facebook.com Vai su Facebook
Da McDonald’s sessanta pasti caldi alla parrocchia dell’Alberino - L’Arcidiocesi di Siena annuncia che da oggi riprenderà la distribuzione settimanale di 60 pasti caldi donati a favore della ... Si legge su lanazione.it