L’Arcidiocesi di Siena annuncia che da oggi riprenderà la distribuzione settimanale di 60 pasti caldi donati a favore della parrocchia San Francesco all’Alberino a Siena, dal McDonald’s di viale Toselli. Il team di lavoro del ristorante fast food si occuperà della preparazione dei pasti, ritirati e distribuiti poi alla Caritas della Parrocchia dell’Alberino. I giorni di distribuzione saranno il martedì e il mercoledì: trenta pasti al giorno, per un totale di sessanta a settimana, fino ai primi di dicembre 2025. "Un semplice gesto – spiega don Massimo Meioli, parroco di San Francesco all’Alberino – che dona una speranza a chi è in difficoltà, grazie alla generosità e alla sensibilità di tutto lo staff di McDonald’s di viale Toselli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Da McDonald’s sessanta pasti caldi alla parrocchia dell’Alberino