Da domani il sogno diventa realtà | insieme Radio Onda Verde e Piana Tv una sinergia che fa storia in Calabria
Da domani, mercoledì 29 ottobre, prende forma un piccolo grande sogno e una speranza per la Calabria: vedere insieme l’emittente televisiva di Michele Cavallaro e la radio di Piero Muscari. Due realtà storiche, Piana Tv e Radio Onda Verde, che uniscono esperienza, passione e radici calabresi in una collaborazione senza precedenti. A commentare questo evento è il nostro editore Antonio Nesci che è fortemente legato a Radio Onda Verde. All’emittente vibonese sono legati i suoi esordi professionali, tra il 2000 e il 2006, anni intensi di dirette, politica e sport nella radio leader di Vibo Valentia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
