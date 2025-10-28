Da bambino non camminavo per il morbo di Perthes Non ho foto con le gambine bloccate mamma ha buttato via tutto per lo choc | parla Filippo Bisciglia

Filippo Bisciglia non è solo il conduttore storico di “ Temptation Island”, uno dei programmi di punta di Canale 5, ma sarà anche tra i protagonisti del game show “ The Traitors Italia “, condotto da Alessia Marcuzzi e disponibile su Prime dal 30 ottobre. In una intervista a Vanity Fair il conduttore ha rivelato un aspetto privato della sua infanzia: “ Da bambino non potevo camminare perché avevo il morbo di Perthes. Quando vieni da un’esperienza così traumatizzante, o ti nascondi o fai di tutto per metterti in mostra. Dopo essere stato fermo tanti anni ho cercato di dimostrare, prima a me stesso e poi agli altri, di essere qualcuno che valeva la pena vedere: penso che sia partito tutto da lì. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

