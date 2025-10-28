Da Avellino a Dubai | l’ascesa internazionale di Gionathan Contino nel beauty Made in Italy

Avellinotoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un momento in cui emergere nel mondo della bellezza partendo dal Sud Italia sembra quasi impossibile, Gionathan Contino, hairstylist e formatore originario di Avellino, dimostra che talento, determinazione e passione possono davvero superare ogni confine.In questi giorni si trova a Dubai, dove. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Avellino Dubai L8217ascesa Internazionale