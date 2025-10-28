Cybersecurity | Sky ti consiglia come difenderti dal social engineering e dalle nuove truffe digitali
Il panorama della sicurezza informatica impone oggi una vigilanza costante, non solo a livello infrastrutturale, ma soprattutto sul fronte della resilienza individuale. Aziende di servizi essenziali, come Sky, investono quotidianamente per blindare i propri sistemi utilizzando i più sofisticati strumenti di sicurezza e crittografia. Tuttavia, il cybercrime ha da tempo spostato il suo focus dalla r. 🔗 Leggi su Digital-news.it
Altre letture consigliate
Al #PoliTO le prime lauree in Cybersecurity in Italia: 36 studenti e studentesse hanno concluso oggi il Corso di laurea magistrale in Cybersecurity Engineering, uno dei percorsi più innovativi e apprezzati dell’offerta formativa dell'Ateneo. Il corso, erogato in li - facebook.com Vai su Facebook
Il #Cnr a @Internetfest #IF2025 ?#9ottobre - @IITCNR Cybersecurity Day ? #10ottobre - @Registroit Influencer & Identità: storie digitali per raccontare il Made in Italy Nomi a Dominio “smart” e identitari, grazie (anche) all’#AI https://cnr.it/it/event - X Vai su X