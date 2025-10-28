Cuzzupi UGL Scuola | Violenza e strumentalizzazioni restino lontane dalla scuola Politica abbassi toni

“ Quello che è successo la notte tra sabato e domenica scorsi presso l’Istituto Leonardo da Vinci di Genova è un fatto gravissimo, da condannare senza alcuna remora per la violenza perpetrata e la messa a rischio dei ragazzi che occupavano lo stabile ”, dichiara Ornella Cuzzupi, Segretario nazionale UGL Scuola, componente del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e Presidente dell’ Osservatorio contro le discriminazioni nel mondo del lavoro della Regione Calabria. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it