Curva Nord il comunicato ufficiale per il ritorno del tifo in Inter Fiorentina | Torniamo allo stadio più uniti che mai sotto al nome di Secondo Anello Verde Milano! La scelta nasce da…
Inter News 24 Curva Nord, il comunicato ufficiale per il ritorno del tifo organizzato nerazzurro in Inter Fiorentina: ecco l’annuncio. Dopo un lungo periodo di assenza a causa delle restrizioni seguite all’inchiesta “Doppia Curva”, la Curva Nord dell’Inter torna a tifare. Con un comunicato ufficiale, i gruppi organizzati hanno annunciato che Inter-Fiorentina, in programma domani sera a San Siro, segnerà il loro ritorno a pieno regime al Meazza, con striscioni, bandiere e colori. La nota sottolinea la volontà di ripartire con “rinnovato senso di appartenenza”. Tutti i gruppi storici della Nord si riconosceranno dietro un unico striscione, “Secondo Anello Verde Milano”, un nome che richiama il settore occupato allo stadio. 🔗 Leggi su Internews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Tutti nel mirino della Curva Nord: “istituzioni, società, dirigenti”. La protesta messa in atto durante Bari-Mantova ha risparmiato solo l’allenatore. Toni durissimi contro De Laurentiis, Magalini e Di Cesare. - facebook.com Vai su Facebook
Gli ultras dell'Udinese annunciano: "Non prenderemo parte alla trasferta di Torino, la Curva Nord di Udine non accetta restrizioni e limitazioni" - La Curva Nord dell’Udinese non sarà presente mercoledì 29 ottobre all’Allianz Stadium di Torino per la sfida contro la Juventus. Riporta tuttojuve.com
Udinese, la Curva Nord non prenderà parte alla trasferta di Torino: il comunicato - A causa delle restrizioni e limitazioni imposte ai tifosi ospiti dalla Juventus per il match in programma mercoledì 29 ottobre all'Allianz Stadium di Torino, la Curva Nord ha deciso di non prendere pa ... Si legge su msn.com
Udinese – I friulani a Torino senza la Curva Nord! Il punto attuale - La Curva nord Udine ha rilasciato un comunicato ufficiale in cui chiarisce la sua posizione sulla mancata trasferta a Torino ... Come scrive msn.com