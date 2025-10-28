Cuori in tasca per i più piccoli I doni realizzati all’uncinetto sono donati da ’Mandalavita’

GROSSETO Un momento di ringraziamento per l’associazione " Mandalavita " che nei giorni scorsi ha portato degli omaggi reparto pediatrico dell’ ospedale di Grosseto. Le creazioni sono state realizzate ad uncinetto durante il laboratorio " Fili di Solidarietà " guidato da Antonella Rosadini, Licia Serino e Rita Roberto. Un pensiero che ha portato colore e calore nel reparto che si occupa dei pazienti più piccoli. "Piccoli e grandi, morbidi e colorati: questi cuori sono pensati come un gesto di conforto per i bambini ricoverati, le loro famiglie, il personale sanitario e i volontari Abio - dichiarano le rappresentanti dell’associazione che hanno consegnato i doni fatti a mano - Ogni cuore è accompagnato da un cartoncino chiamato ‘Cuore in tasca’, da tenere vicino e accarezzare nei momenti di bisogno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

