Cuore e grinta | la Women Sporting Arechi di Pellezzano batte l’Albanella

Tempo di lettura: 2 minuti Emozioni e colpi di scena al Palazzetto dello Sport di Pontecagnano, dove la Woman Sporting Arechi di Pellezzano conquista una vittoria fondamentale nella quarta giornata del campionato di Serie C femminile – Girone A della Campania, battendo l’Albanella per 4-3. Una gara intensa, giocata sul parquet di Pontecagnano Faiano, che ha visto le ragazze pellezzanesi rimontare con determinazione una partita che sembrava compromessa. Le ospiti dell’Albanella, reduci da un buon avvio di stagione (6 punti in tre partite e una sola sconfitta, contro il Baroncino), partono subito forte e mettono in difficoltà la difesa pellezzanese con diversi tiri da fuori area. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cuore e grinta: la Women Sporting Arechi di Pellezzano batte l’Albanella

