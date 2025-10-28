Cultura e promozione dal vino del territorio nasce il nuovo distillato ’Mosto Gin’

Un nuovo distillato tutto ferrarese. Si chiama ‘Mosto Gin’, derivato da mosto d’uva coltivata in Emilia Romagna, frutto di un progetto imprenditoriale dell’enoteca ferrarese Botrytis che ha miscelato ingredienti particolari. Il tutto con il patrocinio del Comune di Ferrara. Per realizzare il distillato è stata coinvolta anche una distilleria artigianale autorizzata Lux in via Carlo Mayr. Nella mattinata di ieri in municipio, è stato presentato ufficialmente ‘Mosto Gin’, presente Francesco Carità, assessore comunale al Commercio e Andre Laudaci, titolare dell’enoteca Botrytis, ideatore e produttore del Mosto Gin. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cultura e promozione, dal vino del territorio nasce il nuovo distillato ’Mosto Gin’

Argomenti simili trattati di recente

Tre giorni dedicati a cultura, innovazione e promozione territoriale, con Reggio Calabria protagonista di una narrazione collettiva nazionale. La in evidenza su Il Reggino ? #IgersItalia #Ig - facebook.com Vai su Facebook

Senorbì, la promozione della cultura trova spazio nell’ex asilo di Arixi - X Vai su X

Cultura e promozione, dal vino del territorio nasce il nuovo distillato ’Mosto Gin’ - Si chiama ‘Mosto Gin’, derivato da mosto d’uva coltivata in Emilia Romagna, frutto di ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

“In Vino Veritas”: il territorio castiglionese tra storia, tradizione e innovazione vitivinicola - Questa mattina, presso l’aula magna della Misericordia al Chiostro di San Francesco, si è svolto l’incontro, promosso dall’Istituzione Culturale ed Educativa Castiglionese ... Si legge su lanazione.it

Brindisi alla cultura del vino. Il convegno di Icec tra identità e sostenibilità - Una mattinata di cultura, storia e gusto ha animato ieri l’aula magna della Misericordia al Chiostro di San Francesco, dove si è svolto l’incontro dal titolo "In Vino Veritas. Scrive msn.com