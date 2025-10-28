Culo e camicia

– la mia vignetta su il Fatto Quotidiano di oggi in edicola #milei #trump #ilfattoquotidiano #satira #vignette #marionatangelo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Culo e camicia

News recenti che potrebbero piacerti

Conte Mascetti. . Specialmente quella cicognona con la coda di cavallo.. culo alto ci fo un salto! https://www.contemascetti.it/event-details/visitare-firenze-con-il-film-amici-miei-ogni-domenica-mattina-2025-10-12-10-00 - facebook.com Vai su Facebook

“Essere culo e camicia”: il vero significato dietro una delle espressioni più usate dagli italiani - Origine e significato dell'espressione popolare “culo e camicia”, che indica legami strettissimi, amicizie inseparabili e complicità. Come scrive donnaglamour.it