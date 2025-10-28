Crotone si dimette il sindaco dopo aver aggredito un consigliere | So che le scuse non bastano
Dimissioni choc a Crotone. Il sindaco Vincenzo Voce, eletto nel 2020, lascia la poltrona di primo cittadino all’indomani della denuncia di un consigliere della sua stessa maggioranza, Ernesto Ioppoli, di essere stato aggredito a calci e pugni dal sindaco. Motivo del contendere, la realizzazione delle case popolari nel quartiere Tufolo–Farina che l’amministrazione comunale intende portare avanti, nonostante la contrarietà dei residenti. Pur essendo un esponente della stessa coalizione che sostiene il sindaco, Ioppolim residente nello stesso quartiere, aveva espresso la propria contrarietà al progetto, e da lì sarebbe scaturita una violenta lite. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
