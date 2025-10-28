Crosetto rivela a Vespa | Italiani insospettabili corrotti da propaganda Mosca vuole destabilizzarci

Ildifforme.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A quanto pare Bruno Vespa suscita un certo senso di fiducia tanto che il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha rivelato per la prima volta alcuni passaggi del vertice Nato riportati nel nuovo libro del giornalista “Finimondo”. Ebbene, da numeri condivisi in sede delle Nazioni Unite e propaganda russa che si sta impadronendo di parte . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

crosetto rivela a vespa italiani insospettabili corrotti da propaganda mosca vuole destabilizzarci

© Ildifforme.it - Crosetto rivela a Vespa: “Italiani insospettabili corrotti da propaganda, Mosca vuole destabilizzarci”

Leggi anche questi approfondimenti

crosetto rivela vespa italianiDifesa, Crosetto: italiani insospettabili corrotti dalla Russia, siamo l’obiettivo principale della propaganda - Alcune delle dichiarazioni del ministro della Difesa Crosetto contenute nel nuovo libro di Bruno Vespa Finimondo in uscita giovedì 30 ottobre per Mondadori- Riporta milanofinanza.it

crosetto rivela vespa italianiCrosetto: “Italiani insospettabili corrotti da Mosca” - Il ministro della Difesa: “L’Ucraina non potrà riconquistare i territori persi. Come scrive altarimini.it

crosetto rivela vespa italianiUcraina, Crosetto: "Italiani insospettabili corrotti dalla Russia" - Il ministro della Difesa nel nel nuovo libro di Bruno Vespa 'Finimondo': in guerra, 'i morti ucraini sono 520. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Crosetto Rivela Vespa Italiani