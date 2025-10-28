Crosetto rivela a Vespa | Italiani insospettabili corrotti da propaganda Mosca vuole destabilizzarci
A quanto pare Bruno Vespa suscita un certo senso di fiducia tanto che il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha rivelato per la prima volta alcuni passaggi del vertice Nato riportati nel nuovo libro del giornalista “Finimondo”. Ebbene, da numeri condivisi in sede delle Nazioni Unite e propaganda russa che si sta impadronendo di parte . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
