Crosetto | Persone italiane insospettabili corrotte dalla Russia L’Italia è il principale obiettivo di destabilizzazione in Europa

L'allarme del ministro della Difesa nel nuovo libro di Bruno Vespa. "Persone italiane insospettabili sono state corrotte dalla Russia". Con queste parole il ministro della Difesa Guido Crosetto lancia un forte monito nel libro di Bruno Vespa, Finimondo, in uscita il 30 ottobre per Mondadori-Rai Libri. Secondo Crosetto, la Russia starebbe conducendo una guerra ibrida e cognitiva contro l'Italia e l'Occidente, penetrando nella società attraverso la propaganda, i social network e la corruzione. " Senza che ce ne accorgiamo, la propaganda russa è entrata nel cervello e nella formazione culturale di tanta gente – afferma il ministro – con un uso scientifico dei mezzi di comunicazione e infiltrazioni mirate".

