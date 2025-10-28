Crosetto | Persone italiane insospettabili corrotte dalla Russia E svela i numeri sulle vittime della guerra in Ucraina

“ Persone italiane insospettabili sono state corrotte dalla Russia ”. Così Guido Crosetto nel nuovo libro di Bruno Vespa “Finimondo” in uscita giovedì 30 ottobre ed edito da Mondadori-Rai Libri. “ La Russia ci sta già attaccando con una guerra ibrida e cognitiva. Senza che neppure noi stessi, in qualità di normali cittadini ce ne accorgiamo, la sua propaganda è entrata nel cervello e nella formazione culturale di tanta gente, indirizzandola attraverso un utilizzo sofisticato dei social e di altri strumenti dell’informazione, con una infiltrazione scientifica e anche con l’infiltrazione classica della corruzione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

