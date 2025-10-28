Crosetto l’accusa shock che sconvolge la politica | Italiani insospettabili corrotti dalla Russia
«Persone italiane insospettabili sono state corrotte dalla Russia», afferma il ministro della Difesa Guido Crosetto nel nuovo libro di Bruno Vespa, “Finimondo”, in uscita il 30 ottobre per Mondadori-Rai Libri. Il ministro lancia un allarme preciso: “ La Russia ci sta già attaccando con una guerra ibrida e cognitiva. Senza che neppure noi stessi, in qualità di normali cittadini, ce ne accorgiamo, la sua propaganda è entrata nel cervello e nella formazione culturale di tanta gente, indirizzandola attraverso un utilizzo sofisticato dei social e di altri strumenti dell’informazione, con una infiltrazione scientifica e anche con l’infiltrazione classica della corruzione”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
