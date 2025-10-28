«Persone italiane insospettabili sono state corrotte dalla Russia», afferma il ministro della Difesa Guido Crosetto nel nuovo libro di Bruno Vespa, “Finimondo”, in uscita il 30 ottobre per Mondadori-Rai Libri. Il ministro lancia un allarme preciso: “ La Russia ci sta già attaccando con una guerra ibrida e cognitiva. Senza che neppure noi stessi, in qualità di normali cittadini, ce ne accorgiamo, la sua propaganda è entrata nel cervello e nella formazione culturale di tanta gente, indirizzandola attraverso un utilizzo sofisticato dei social e di altri strumenti dell’informazione, con una infiltrazione scientifica e anche con l’infiltrazione classica della corruzione”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Crosetto, l’accusa shock che sconvolge la politica: “Italiani insospettabili corrotti dalla Russia”