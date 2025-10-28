Crosetto l’accusa shock che sconvolge la politica | Italiani insospettabili corrotti dalla Russia

Thesocialpost.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Persone italiane insospettabili sono state corrotte dalla Russia», afferma il ministro della Difesa  Guido Crosetto  nel nuovo libro di  Bruno Vespa,  “Finimondo”, in uscita il  30 ottobre  per Mondadori-Rai Libri. Il ministro lancia un allarme preciso: “ La Russia ci sta già attaccando con una guerra ibrida e cognitiva. Senza che neppure noi stessi, in qualità di normali cittadini, ce ne accorgiamo, la sua propaganda è entrata nel cervello e nella formazione culturale di tanta gente, indirizzandola attraverso un utilizzo sofisticato dei social e di altri strumenti dell’informazione, con una infiltrazione scientifica e anche con l’infiltrazione classica della corruzione”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

crosetto l8217accusa shock che sconvolge la politica italiani insospettabili corrotti dalla russia

© Thesocialpost.it - Crosetto, l’accusa shock che sconvolge la politica: “Italiani insospettabili corrotti dalla Russia”

Contenuti che potrebbero interessarti

Il Ministro della Difesa Crosetto operato al colon, è in buone condizioni - Questa mattina il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato sottoposto ad un intervento chirurgico presso l’Ospedale Fatebenefratelli di Roma. Secondo tg24.sky.it

Flotilla, Crosetto: «Rischio effetti drammatici, aiutare Gaza attraverso canali già attivi». Delia: «La missione va avanti» - Sarebbe questa la paura del ministro della Difesa Guido Crosetto, che oggi pomeriggio ha incontrato la delegazione della Global Sumud ... Si legge su ilmessaggero.it

Crosetto, circondate tutte le barche, andranno ad Ashdod - "Le barche sono tutte circondate e dovrebbero essere portate al porto di Ashdod, dove poi ogni nazione si attiverà su come far rientrare i propri connazionali". ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Crosetto L8217accusa Shock Sconvolge