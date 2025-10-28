Crosetto | italiani insospettabili sono stati corrotti dalla Russia

Imolaoggi.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Persone italiane insospettabili sono state corrotte dalla Russia”, afferma il ministro della Difesa, Guido Crosetto nel nuovo libro di Bruno Vespa “Finimondo” “La Russia ci sta già attaccando con una guerra ibrida e cognitiva – aggiunge Crosetto -. Senza che neppure noi stessi, in qualità di normali cittadini ce ne accorgiamo, la sua propaganda è. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

