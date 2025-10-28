Crosetto | Insospettabili italiani corrotti dalla Russia Le proteste pro Pal? Landini non è capace di farlo da solo Infiltrazione per destabilizzarci

“C’è un’ infiltrazione formidabile che tende a destabilizzare ” l’Italia dove “ persone insospettabili sono state corrotte dalla Russia “. A dirlo è il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel nuovo libro di Bruno Vespa “Finimondo” in uscita giovedì 30 ottobre per Mondadori-Rai Libri. Per Crosetto “la Russia ci sta già attaccando con una guerra ibrida e cognitiva. Senza che neppure noi stessi, in qualità di normali cittadini ce ne accorgiamo, la sua propaganda è entrata nel cervello e nella formazione culturale di tanta gente, indirizzandola attraverso un utilizzo sofisticato dei social e di altri strumenti dell’informazione, con una infiltrazione scientifica e anche con l’infiltrazione classica della corruzione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Crosetto: “Insospettabili italiani corrotti dalla Russia”. Le proteste pro Pal? “Landini non è capace di farlo da solo. Infiltrazione per destabilizzarci”

