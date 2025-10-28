Crollano i prezzi del riso italiano | dimezzate le quotazioni di carnaroli e arborio

Crolla il prezzo del riso italiano.A lanciare l’allarme è la Coldiretti dopo l’avvio della raccolta. Le quotazioni all’origine del riso tricolore per le varietà più note come il carnaroli o l’arborio sono quasi dimezzate, passando indicativamente da 1-1,10 euro al chilo a 60-70 centesimi. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Prezzi stabili ma inaccessibili per molti single e coppie: Verbania la città più cara. Costi alle stelle, crollano gli affitti - facebook.com Vai su Facebook

#Climateflation: in #Italia il #clima stravolge le #produzioniagricole e i #prezzi aumentano. @WWFitalia: le famiglie rinunciano agli #alimentinutrienti, crollano #latte, #ciliegie e #nocciole, resistono #olio e #vino ed è boom di #fruttatropicale - X Vai su X

Riso italiano in crisi: le importazioni fanno crollare i prezzi - Crollano i prezzi del riso italiano a causa dell’aumento delle importazioni dall’estero. Segnala interris.it

Coldiretti, import selvaggio dimezza i prezzi del riso italiano - Le importazioni selvagge di riso straniero fanno crollare i prezzi di quello italiano, con i produttori nazionali che si vedono pagare quasi la metà rispetto a pochi mesi fa, con cifre precipitate al ... Da ansa.it

Riso. “Importazioni selvagge di prodotto straniero fanno crollare i prezzi di quello italiano” - A lanciare l'allarme è la Coldiretti con la filiera nazionale che è già entrata in sofferenza a poche settimane dall'avvio della raccolta. Secondo msn.com