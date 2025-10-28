Crollano i prezzi del riso italiano | dimezzate le quotazioni di carnaroli e arborio

Crolla il prezzo del riso italiano.A lanciare l’allarme è la Coldiretti dopo l’avvio della raccolta. Le quotazioni all’origine del riso tricolore per le varietà più note come il carnaroli o l’arborio sono quasi dimezzate, passando indicativamente da 1-1,10 euro al chilo a 60-70 centesimi. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

