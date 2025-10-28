Crociera sul Nilo nave in fiamme con a bordo 60 italiani | incendio partito dalla cucina cosa sta succedendo

La Farnesina e l'ambasciata al Cairo monitorano la situazione a Luxor, dove ha preso fuoco la nave da crociera 'Empress', con a bordo circa 60 italiani, che sarebbero in buone. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Crociera sul Nilo, nave in fiamme con a bordo 60 italiani: incendio partito dalla cucina, cosa sta succedendo

