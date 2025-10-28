Crociera sul Nilo in fiamme a bordo 60 italiani | l' incendio partito dalla cucina Farnesina | Stanno bene

La Farnesina e l'ambasciata al Cairo monitorano la situazione a Luxor, dove ha preso fuoco la nave da crociera 'Empress', con a bordo circa 60 italiani, che sarebbero in buone. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Crociera sul Nilo in fiamme, a bordo 60 italiani: l'incendio partito dalla cucina. Farnesina: «Stanno bene»

Contenuti che potrebbero interessarti

EGITTO: Crociera sul Nilo, Abu Simbel e Il Cairo Un viaggio indimenticabile nel cuore dell'antica civiltà egizia, tra i maestosi templi, le piramidi e il misterioso Nilo. PARTENZA DI GRUPPO DAL 14 al 21 MARZO 2026 8 giorni / 7 notti – Volo da Vero - facebook.com Vai su Facebook

Crociera sul Nilo in fiamme, a bordo 60 italiani: fiamme partite dalla cucina della nave - La Farnesina e l'ambasciata al Cairo monitorano la situazione a Luxor, dove ha preso fuoco la nave da crociera 'Empress', con a bordo circa 60 italiani, che sarebbero in ... Riporta ilmessaggero.it

Egitto, in fiamme nave durante crociera sul Nilo: i 60 italiani a bordo stanno bene - La Farnesina e l'ambasciata italiana in Egitto, monitorano la situazione a Luxor, dove sul Nilo ha preso fuoco la nave da crociera ''Empress'', con a bordo circa 60 italiani, che sarebbero in buone ... Si legge su rainews.it

Egitto, in fiamme nave da crociera. Anche italiani a bordo: sarebbero in buone condizioni - La Farnesina e l’ambasciata italiana in Egitto, monitorano la situazione a Luxor, dove sul Nilo ha preso fuoco la nave da crociera 'Empress', con a bordo circa 60 italiani, che sarebbero in buone ... Da adnkronos.com