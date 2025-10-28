Criticità sulla programmazione dei lavori di pulizia del fiume Ronco | la segnalazione del Comitato di Coccolia

"Abbiamo perplessità circa il coordinamento dei lavori di pulizia del Ronco, in particolare per quello che riguarda il territorio al confine tra la Provincia di Forlì e la Provincia di Ravenna, ovvero dove si colloca anche il paese di Coccolia". E' quanto si legge in una nota stampa diramata da. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

