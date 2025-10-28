Cristian Pasquato | Dopo un solo giorno in Russia volevo tornare poi scoprii cosa avevo firmato

Cristian Pasquato era il "nuovo Del Piero", ma la sua carriera non ha tenuto fede alle aspettative. L'ex juventino è finito anche in Russia, un'esperienza iniziata in maniera traumatica: "Il giorno dopo ho fatto carte false per tornare a casa. Poi ho scoperto una clausola e il mio cuore.". 🔗 Leggi su Fanpage.it

