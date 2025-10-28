Crisi Stellantis nuovo stop produttivo dal 3 al 7 Novembre per calo ordini al Cassino Plant
Lo stabilimento Stellantis Cassino Plant (Piedimonte San Germano) si ferma ancora. L'azienda ha comunicato nelle scorse ore l'ennesimo stop produttivo che coinvolgerà l'intera settimana da lunedì 3 a venerdì 7 novembre. La paralisi interesserà i reparti chiave di Montaggio, Lastratura e. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
