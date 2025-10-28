Crisi Stellantis nuovo stop produttivo dal 3 al 7 Novembre per calo ordini al Cassino Plant

Frosinonetoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo stabilimento Stellantis Cassino Plant (Piedimonte San Germano) si ferma ancora. L'azienda ha comunicato nelle scorse ore l'ennesimo stop produttivo che coinvolgerà l'intera settimana da lunedì 3 a venerdì 7 novembre. La paralisi interesserà i reparti chiave di Montaggio, Lastratura e. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

