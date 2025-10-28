Criscitiello assolto | il Collegio di Garanzia mette fine alla vicenda
Michele Criscitiello, noto giornalista e titolare di Sportitalia, è stato dichiarato innocente dal Collegio di Garanzia dello Sport in merito alle accuse che gli erano state mosse in relazione all'incontro tra Folgore Caratese e Club Milano, disputato il primo dicembre 2024.L'annuncio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
