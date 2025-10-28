Criminologia e femminicidio Stuppia | Serve la giusta pena per chi uccide le donne

Chietitoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Forse sbagliamo approccio culturale se ci stupisce il bacio tra due uomini ma non ci sconvolge la brutalità degli uomini che colpiscono le donne». Con queste parole il rettore dell’università d’Annunzio di Chieti-Pescara, Liborio Stuppia, è intervenuto all’Auditorium del Rettorato del campus di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Criminologia Femminicidio Stuppia Serve