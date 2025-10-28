Cremonini sul libro della sua ex | Le ho dato l' anima ha raccontato la mia vita intima Una sofferenza profonda

"Quest'anno ho avuto la spiacevole esperienza di far parte purtroppo anche io del mondo del gossip, in maniera indiretta. Mi sono capitate delle cose che mi hanno portato lì": così Cesare Cremonini, nel corso della sua intervista ad Alessandro Cattelan nel podcast Supernova, ha aperto la. 🔗 Leggi su Today.it

Altre letture consigliate

"Ha scritto un libro e l’ha pubblicato, raccontando la mia vita intima, senza neanche considerarmi, condividendo dettagli che riguardano anche la mia famiglia, e che avrei voluto proteggere per rispetto di loro. A lei avevo dato l'anima" Cesare Cremonini parla - facebook.com Vai su Facebook

Cesare Cremonini sul libro dell’ex Martina: “Le avevo dato l’anima e ha raccontato la mia vita intima” - Cesare Cremonini parla per la prima volta del libro Ma che stupida ragazza, scritto dalla sua ex fidanzata Martina Maggiore per raccontare gli alti e i ... Come scrive fanpage.it

“Una sofferenza profonda”: il dolore di Cesare Cremonini per il libro dell’ex Martina Maggiore - Cesare Cremonini parla per la prima volta del dolore provato dopo la pubblicazione del libro della sua ex Martina Maggiore. Segnala donnaglamour.it

Cesare Cremonini turbato dai racconti della sua ex sul libro: parla di sofferenza profonda - Per la prima volta Cesare Cremonini racconta della grande sofferenza nell'aver letto nel libro della sua ex molti dettagli della loro vita privata ... Segnala ultimenotizieflash.com