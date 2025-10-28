Cremonese, Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa. Ecco cosa ha detto sulla partita. Le parole di Davide Nicola alla vigilia di Genoa-Cremonese. Il tecnico dei grigiorossi ritorna in quella che è stata la sua squadra da giocatore e anche da allenatore. GENOA – «Ambiente caldissimo. Conosco molto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Cremonese, Nicola «Genoa? Ambiente caldissimo. Proveremo a regalare una soddisfazione ai nostri tifosi. Ecco come sta la squadra»