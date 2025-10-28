Creattiva Napoli 2025 | torna alla Mostra d’Oltremare la fiera internazionale delle arti manuali

Torna a Napoli Creattiva, il Salone internazionale delle arti manuali organizzato da Promoberg, che dal venerdì 7 a domenica 9 novembre 2025 trasformerà la Mostra d’Oltremare (padiglioni 5 e 6) in una grande festa della creatività, dell’artigianato e dell’innovazione.Con oltre seimila metri. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

