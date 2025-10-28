Creattiva Napoli 2025 | torna alla Mostra d’Oltremare la fiera internazionale delle arti manuali
Torna a Napoli Creattiva, il Salone internazionale delle arti manuali organizzato da Promoberg, che dal venerdì 7 a domenica 9 novembre 2025 trasformerà la Mostra d’Oltremare (padiglioni 5 e 6) in una grande festa della creatività, dell’artigianato e dell’innovazione.Con oltre seimila metri. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
?ATTENZIONE? Ecco come ottenere i biglietti OMAGGIO per la Fiera Creattiva Napoli. Entro il 4 novembre: Fai un acquisto su TESSY.IT e troverai nel pacco il biglietto di ingresso OMAGGIO per la Fiera. Se i materiali ordinati non sono urgenti, acquis - facebook.com Vai su Facebook
Torna "Napoli Obliqua": 300 iscritti da tutta Italia - Domenica di sport con un obiettivo: rendere la città più sicura per tutti ... Secondo rainews.it
DIGITAL MUSIC FORUM - Alla Federico II si parla di musica e social media: presente anche Andrea Settembre - Dal 2014, infatti, il Digital Music Forum trova a Napoli la cornice ideale per il dialogo tra industria musicale, istituzioni e mondo accademico. Lo riporta napolimagazine.com