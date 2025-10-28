Creative Factory in Piazza Ciompi

Torna in Piazza Ciompi Creative Factory, il mercato dedicato all’artigianato contemporaneo e al design indipendente, un appuntamento ormai consolidato nel panorama creativo fiorentino. Per due giornate, la piazza si trasformerà in uno spazio espositivo a cielo aperto, dove artigiani, designer e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Torna Creative Factory in Piazza dei Ciompi — un weekend dedicato all’artigianato contemporaneo, al design indipendente e alla creatività fatta a mano. 11–12 ottobre | 10:00–20:00 | Firenze Più di 30 makers da tutta Italia porteranno le loro creazioni: og - facebook.com Vai su Facebook

Firenze, tutte le fiere di piazza dei Ciompi: un calendario di eventi fissi - Artigiani al lavoro, giovani creativi, libri, fiori e offerta vintage per animare i weekend di piazza dei Ciompi durante tutto l'anno. Da lanazione.it

Un grande giardino in piazza dei Ciompi. Nardella lancia l'idea su facebook - Il sindaco posta la foto del progetto sul suo profilo facebook, dicendo di averla ricevuta da un architetto. Si legge su lanazione.it

Ai Ciompi la piazza con il giardino degli aranci - Un giardino centrale delimitato da siepi di tasso e rose, alberi di gelso e arancio sui lati e un’aiuola a contornare il grande pino. Secondo corrierefiorentino.corriere.it