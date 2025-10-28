Crea un profilo falso sui social e chiede foto intime a una 14enne | denunciato collaboratore scolastico 33enne

Un collaboratore scolastico di 33 anni è stato denunciato per pornografia minorile. L'uomo, sotto falso nome, avrebbe chiesto con insistenza sui social a una 14enne foto di lei senza vestiti. A scoprire la chat è stato il padre della vittima. 🔗 Leggi su Fanpage.it

