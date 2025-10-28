Crack boom di consumatori | +95% in 15 anni E intanto la politica litiga sulle pipette
Il doppio in soli quindici anni. E’ il dato che riguarda i consumatori di crack in Emilia Romagna. Numeri snocciolati in commissione regionale e sui quali la politica continua a dividersi. Al netto dello scontro sulle cosiddette ‘pipette’, però, c’è come detto l’analisi del fenomeno.Iscriviti al. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
