Covid non colpisce solo i polmoni | può far invecchiare di cinque anni le arterie delle donne
U n’infezione da Sars-CoV-2 può lasciare un segno silenzioso ma profondo nel corpo femminile: un invecchiamento precoce del sistema cardiovascolare. Lo rivela uno studio dell’ Université Paris Cité, presentato al congresso dell’ European Society of Cardiology e pubblicato sull’ European Heart Journal, che ha stimato in circa cinque anni l’età vascolare “aggiuntiva” nelle donne dopo il Covid, anche nei casi più lievi. Covid 19 e vaccini: le bufale più diffuse X Non solo polmoni. La pandemia ci ha insegnato che il virus non colpisce solo i polmoni. Le sue conseguenze si estendono ai vasi sanguigni, dove può causare infiammazione e perdita di elasticità. 🔗 Leggi su Iodonna.it
