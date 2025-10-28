Cova apre il Nuovo Bar Centrale in Stazione

La pasticceria milanese Cova ha rinnovato lo storico Bar Centrale della Stazione, chiamandolo “Nuovo Bar Centrale”. Il locale, tutto rinnovato, aprirà al pubblico dal 29 ottobre. Sarà aperto dalle 6 alle 22, da lunedì a domenica. . 🔗 Leggi su Milanotoday.it

