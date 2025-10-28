Costruiscono una casa e riportano alla luce un edificio dei Romani
La costruzione di una casa a Egna, in via Bolzano, si è rivelata una scoperta di ampio risalto archeologico. Sotto la direzione dell’Ufficio Beni archeologici della Soprintendenza provinciale ai Beni culturali, la ditta di scavi archeologici SRA ha portato alla luce, infatti, un edificio di epoca. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
