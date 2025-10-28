Costruiscono una casa e riportano alla luce un edificio dei Romani

Trentotoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La costruzione di una casa a Egna, in via Bolzano, si è rivelata una scoperta di ampio risalto archeologico. Sotto la direzione dell’Ufficio Beni archeologici della Soprintendenza provinciale ai Beni culturali, la ditta di scavi archeologici SRA ha portato alla luce, infatti, un edificio di epoca. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Costruiscono una casa e riportano alla luce un edificio dei Romani - La costruzione di una casa a Egna, in via Bolzano, si è rivelata una scoperta di ampio risalto archeologico. Segnala trentotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Costruiscono Casa Riportano Luce