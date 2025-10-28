Costretti a chiudere per colpa dei bimbi mascherati per Halloween L’anno scorso mi hanno graffiato le mani per prendere le caramelle Il cartello scatena le polemiche
“Avviso importante!!! A causa della cosiddetta ‘festa’ di Halloween, il pomeriggio del 31 ottobre siamo costretti a chiudere per impossibilità di gestire le scorribande dei vostri piccoli mascherati. Ci vediamo il 3 novembre!”. Così si legge sul cartello affisso nella vetrina di un’erboristeria di Roma che ha scatenato un acceso dibattito non solo tra gli abitanti del quartiere Appio Latino, ma anche sui social. Il motivo? La presa di posizione della titolare ha diviso l’opinione pubblica tra chi parla di “intolleranza” verso i bambini e chi denuncia la “maleducazione” di alcune famiglie. Ma andiamo con ordine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
