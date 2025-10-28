Costretta col fratello a subire abusi sessuali | 13enne chiama il Telefono Azzurro Madre e patrigno arrestati in flagranza nel Palermitano

Stanca di subire le molestie della madre e del suo convivente, un 44enne con precedenti penali, una ragazzina che non ha ancora compiuto 14 anni, ha contattato in chat Telefono Azzurro e ha chiesto aiuto. Per mesi lei e il fratello maggiore sono stati costretti a partecipare ai rapporti sessuali della coppia. La denuncia è stata immediatamente comunicata alla Procura che in meno di 48 ore ha piazzato.

