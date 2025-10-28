Cos'è questa storia della legge anti Inter proposta da Claudio Lotito in Parlamento

C'è un ddl che colpirebbe l'Inter, insieme alle altre squadre di calcio controllate da fondi esteri, con l'obbligo di crearsi una società basata in Italia e dichiarare pubblicamente tutti gli azionisti. In caso contrario, multe milionarie e punti persi in classifica. Il testo è firmato anche da Claudio Lotito, senatore e presidente della Lazio. Ecco cosa dice. 🔗 Leggi su Fanpage.it

