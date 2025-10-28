Cos'è il Velo d'Or il Pallone d'Oro del ciclismo che Pogacar alzerà al cielo per la terza volta
Conclusa la stagione agonistica 2025, ci si appresta all'ultimo atto con l'assegnazione del Velo d'Or, il Pallone d'Oro del ciclismo. Che quest'anno si avvarrà anche della votazione dei tifosi. Tra gli uomini, Tadej Pogacar è l'indiscusso principale pretendente, mentre tra le donne c'è più equilibrio. E c'è anche la nostra Elisa Longo Borghini. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sono stati resi noti oggi tutti i finalisti del Vélo d'Or 2025. La rivista Vélo Magazine, che storicamente organizza quello che è considerato come il Pallone d'Oro del ciclismo, ha annunciato oggi i nomi dei dieci uomini e dieci donne che si…