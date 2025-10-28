Cos’è il nuovo badge di cantiere approvato in Cdm come funziona e chi dovrà averlo
Tutte le imprese dovranno dotare i propri lavoratori di un badge di cantiere: lo ha deciso il governo Meloni in un decreto approvato oggi in Cdm. È una tessera di riconoscimento con codice univoco anticontraffazione che lavoratrici e lavoratori dovranno usare per dimostrare di essere in regola, durante eventuale controlli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Cos’è il nuovo badge di cantiere approvato in Cdm, come funziona e chi dovrà averlo - Tutte le imprese dovranno dotare i propri lavoratori di un badge di cantiere: lo ha deciso il governo Meloni in un decreto approvato oggi in Cdm ... Secondo fanpage.it
Approvato in Cdm il decreto sicurezza lavoro: dal badge digitale nei cantieri ai premi alle aziende virtuose. Ecco tutte le novità - Il decreto mira a prevenire gli infortuni, potenziare l’efficienza dei controlli, migliorare la formazione e promuovere iniziative di ... Da affaritaliani.it
Badge di cantiere e patente edilizia, il cdm dà il via libera al decreto sulla sicurezza sul lavoro - ROMA – Il consiglio dei Ministri ha dato il via libero al decreto legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Come scrive repubblica.it