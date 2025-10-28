Cos’è il nuovo badge di cantiere approvato in Cdm come funziona e chi dovrà averlo

Tutte le imprese dovranno dotare i propri lavoratori di un badge di cantiere: lo ha deciso il governo Meloni in un decreto approvato oggi in Cdm. È una tessera di riconoscimento con codice univoco anticontraffazione che lavoratrici e lavoratori dovranno usare per dimostrare di essere in regola, durante eventuale controlli. 🔗 Leggi su Fanpage.it